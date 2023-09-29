Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü kadın yazar, eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltında Ünlü kadın yazar, eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltında 29 Eylül 2023 Cuma Saat: 13:25 Güncelleme: 29 Eylül 2023 Cuma 13:25 İstanbul'da ikamet eden sanat yazarı F.D., 2 yıl önce boşandığı mali müşavir eski eşini yaralayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Ünlü yazar ilk ifadesinde "bu bir şeref meselesi" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6516a6197943097e9b2e5353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı Paşayeva'nın cenazesinde dikkat çeken detay! Tabutun üzerine serildi Pres makinesine sıkışarak can verdi! Korkunç kaza kamerada Mevlit Kandili için toplanan kalabalığa bombalı saldırı: Onlarca ölü var Bu SMS size de gelebilir: Ağır ceza dosyanız var! 50 bin TL'lik iPhone kuyruğu! Geceden sıraya girdiler Baraj gölünde yaban domuzu şaşkınlığı Kına gecesinde halay kavgası! Sokak savaş alanına döndü