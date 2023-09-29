Ünlü kadın yazar, eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltında

İstanbul'da ikamet eden sanat yazarı F.D., 2 yıl önce boşandığı mali müşavir eski eşini yaralayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Ünlü yazar ilk ifadesinde "bu bir şeref meselesi" dedi.

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