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Ünlü kayak merkezinde beklenen kar yağışı başladı

Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi'nde beklenen kar yağışı başladı. Ancak pistlerde kayak yapılacak kadar kar birikmedi.

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