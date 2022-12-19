Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü kayak merkezinde beklenen kar yağışı başladı Ünlü kayak merkezinde beklenen kar yağışı başladı 19 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 13:50 Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi'nde beklenen kar yağışı başladı. Ancak pistlerde kayak yapılacak kadar kar birikmedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a041f1a208851a9f24f7f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 42 yıllık mimarın diploması sahte çıktı antalya-ahsap_heykellerin_en_buyugu_4_metre_en_kucugu_5_santim Oğlunu öldürüp, cesedi valize sığdıramayınca oraya atmış Bankacılığı bıraktı, hibe desteği ile kendi işinin patronu oldu Direksiyon başında kalp krizinin belirtileri belli oldu Bu mağazada ihtiyaç sahiplerine her şey ücretsiz Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı -25 derecede vatan nöbetindeki Mehmetçik böyle görüntülendi İstanbul'da müşteri seçen taksici kamerada