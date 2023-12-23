Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü kayak merkezine tatilci akını Ünlü kayak merkezine tatilci akını 23 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 13:50 Güncelleme: 23 Aralık 2023 Cumartesi 13:50 Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu. Tatilciler ve günübirlikçiler karın keyfini çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6586bb8b7c33ca082c0be283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Başıboş sokak köpekleri çocuğa kabusu yaşattı 13 ilde 5 kabus çetesi çökertildi: Kurdukları tuzak ''pes'' dedirtti Otoyolda sis faciası: Ölü ve yaralılar var Fırtına yolcu uçağını kağıt gibi savurdu Noel pazarında kabus: 1 kişi öldü Ameliyatta hastaya doktor yumruğu kamerada CHP Sultangazi Gençlik Kolları yardımcısına silahlı saldırı