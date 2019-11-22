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  3. 22 Kasım 2019 14:15

Ünlü komedyenin ''kadın'' tacizcisine ceza

Komedyen Sefa Doğanay'a sosyal medya hesabından mesajlar gönderen ve evine gidip rahatsız ettiği iddia edilen sanık Kuduret Dinar'ın yargılanmasında karar çıktı.

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