Ünlü kuaför Hüseyin Polat, 2019’un saç trendlerini anlattı
27 Haziran 2019 15:45
Ünlü kuaför Hüseyin Polat, 2019’un saç trendlerini anlattı
Ünlü kuaför Hüseyin Polat, 2019’un saç trendlerini ve kadınların saçlarını kullanırken yaptığı hataları anlattı. Polat, “Benim için moda yakışandır, kişinin yüz, göz, ten rengine ne yakışıyorsa odur. Türk kadınları illa ölmeden bir kez sarışın olayım diyor, bu yanlış. En kötü şey evde düzleştirici ve maşa kullanımı saçı berbat ediyor” dedi. Birçok ünlü ismin saçlarını emanet ettiği...