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  3. 19 Mayıs 2017 00:45

Ünlü mankenler Tokatta podyuma çıktı

Tokat’ta düzenlenen defilede ünlü mankenler Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva podyuma çıktı.

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“OHALin bir daha uzatılmayacağını umuyoruz”
“OHALin bir daha uzatılmayacağını umuyoruz”
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Özilhan: Türkiye ile AB arasında gerilim değil işbirliği olması gerekiyor
Özilhan: Türkiye ile AB arasında gerilim değil işbirliği olması gerekiyor
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Denize düşen hamile mülteci kadın nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Denize düşen hamile mülteci kadın nefes kesen operasyonla kurtarıldı
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İstanbulda DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
İstanbulda DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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Bolu TEMde kaza: 5 yaralı
Bolu TEMde kaza: 5 yaralı