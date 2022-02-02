Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü modelin içinde olduğu taksi denize uçtu; yüzerek kurtulabildi! Ünlü modelin içinde olduğu taksi denize uçtu; yüzerek kurtulabildi! 02 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 14:05 Ünlü model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, Kadıköy'de denize düştü. Yüzerek kıyıya çıkan Uçkan, "Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ucuz kurtulduk." dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fa658f3ca18715bb5c7ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yemek Sepeti kuryeleri eylemde 2022'nin ilk ihracat rakamları açıklandı Bir kadın cinayeti daha! Kocası olacak cani katletti! Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü ''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi'' Çılgın Türkler iş başında... Türkiye'de üretildi, otomobillerin gücünü arttırıyor Böyle hırsızlık görülmedi! Kiracısı kabusu oldu Şebnem Ş. cinayetinde kan donduran detaylar