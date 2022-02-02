  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ünlü modelin içinde olduğu taksi denize uçtu; yüzerek kurtulabildi!

Ünlü modelin içinde olduğu taksi denize uçtu; yüzerek kurtulabildi!

Ünlü model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, Kadıköy'de denize düştü. Yüzerek kıyıya çıkan Uçkan, "Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ucuz kurtulduk." dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yemek Sepeti kuryeleri eylemde
2022'nin ilk ihracat rakamları açıklandı
Bir kadın cinayeti daha! Kocası olacak cani katletti!
Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi
İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü
''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi''
Çılgın Türkler iş başında... Türkiye'de üretildi, otomobillerin gücünü arttırıyor
Böyle hırsızlık görülmedi! Kiracısı kabusu oldu
Şebnem Ş. cinayetinde kan donduran detaylar