Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı 27 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 17:05 Model Megan Milan'ın yavru fil ile oynadığı görüntüler sosyal medyada viral oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b9b932360c0b1cad618903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Adliyede bir gün'' başlığı ile paylaşmıştı: Fenomen avukata soruşturma Transfer haberi veriyordu: Ümit Özat canlı yayında böyle düştü Hababam Sınıfı oyuncularının bu görüntüleri olay oldu Trafikte falçatalı manyak! 3 kişiyi yaraladı Muhabirinin zor anları: Canlı yayında rögara düştü Kapkaç terörü geri döndü! İstanbul'da yaşlı kadın kabusu yaşadı Trafikte moto kuryeye silahlı darp Sayıştay'ın Atatürk Orman Çiftliği raporunda korkunç ayrıntı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 2 kişi tutuklandı