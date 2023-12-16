Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü olmak isterken 1 milyon TL borç sahibi oldu Ünlü olmak isterken 1 milyon TL borç sahibi oldu 16 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 12:05 Güncelleme: 16 Aralık 2023 Cumartesi 12:05 Eskişehir'de tek hayali ünlü olabilmek olan bir kişi tam 1 milyon TL borç sahibi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657d6870f5a3be24290588f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir olduDeprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu Ece Ronay soruşturmasında yeni gelişme Bina Kimlik Sistemi 81 ilde başladı Pes! Vallahi pes, billahi pes! Taksici değil sarı maganda! Çanakkale’de Kepez Deresi taştı, sahil yolu trafiğe kapatıldı Kepez deresindeki taşkın devam ediyor, sahil yolu trafiğe kapalı İSTEK Vakfı öğretmenlerinden insanca çalışma şartı eylemi 81 ilde dev operasyon: Binlerce kişi yakalandı Şanlıurfa'da aslan paniği! Görüntüler jandarmayı harekete geçirdi