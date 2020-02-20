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  3. 20 Şubat 2020 09:35

Ünlü oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi

İstanbul Üsküdar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücülerden birinin oyuncu Ahmet Kural olduğu öğrenildi. Kural'ın alkollü olduğu iddia edildi.

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