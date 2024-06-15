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  4. Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı

Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı

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Yalova merkezli 5 ilde gerçekleştirilen devre mülk dolandırıcılığı operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 11'i tutuklanırken, tutuklananların arasında ünlü oyuncu Yusuf Atala da yer aldı.

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