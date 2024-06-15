Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı 15 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 12:07 Güncelleme: 15 Haziran 2024 Cumartesi 12:07 Yalova merkezli 5 ilde gerçekleştirilen devre mülk dolandırıcılığı operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 11'i tutuklanırken, tutuklananların arasında ünlü oyuncu Yusuf Atala da yer aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666d59b7bb718d060909b623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Mehmetçik hainlerle böyle bayramlaştı İğrenç müsilaj geri döndü: Tatilcilere deniz keyfi haram Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı CHP lideri Özel'in trafikteki zor anları kamerada