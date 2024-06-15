Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı, nedeni belli oldu

Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı

Bir siz eksiktiniz... Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler