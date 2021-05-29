Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü oyuncu İlker Aksum otomobiliyle takla attı Ünlü oyuncu İlker Aksum otomobiliyle takla attı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 17:36 Adana'da oyuncu İlker Aksum’un kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Esnaf tarafından araçtan çıkarılan Aksum, kaldırıldığı hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b25161e3a73f00276c9e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar Aygün Aydın yataktan Hakan Sabancı'ya seslendi: Keşke burada olsaydın Yolcu uçağında ''davetsiz misafir'' paniği Erdoğan'ın gözü önünde oldu! Atatürk'e lanet okudu Marmara Denizi'nde korkunç manzara Marmara Denizi'nde korkunç manzara - 2 Yer: İstanbul... Sokakları ''mavi su'' bastı, köpekler telef oldu Nesli tehlike altındaki canlı İstanbul'da ortaya çıktı Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı