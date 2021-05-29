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Ünlü oyuncu İlker Aksum otomobiliyle takla attı

Adana'da oyuncu İlker Aksum’un kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Esnaf tarafından araçtan çıkarılan Aksum, kaldırıldığı hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

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