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  3. 31 Ocak 2020 16:55

Ünlü oyuncu İrem Sak'tan akrabalık çıkışı !

Geçtiğimiz günlerde 'nefes alsın yeter' açıklamasıyla gündeme gelen İrem Sak bu sefer de akraba açıklamasıyla gündem oldu. Sivaslı İrem Sak akrabalarıyla görüşmediğini açıkladı.

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