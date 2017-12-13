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  3. 13 Aralık 2017 20:45

Ünlü oyuncu kaza yaptı

Beykoz Riva Yolu Şirindere Mahallesi sapağında ünlü oyuncu Yağmur Atacan’ın kullandığı araç, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Ünlü oyuncu Yağmur Atacan kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor. (İHA)

Bilgin Pro
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