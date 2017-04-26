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  3. 26 Nisan 2017 13:50

Ünlü oyuncu Selim Erdoğan adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucudan gözaltına alınan dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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