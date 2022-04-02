Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü oyuncu trafiği birbirine kattı; İETT şoförüne saldırdı Ünlü oyuncu trafiği birbirine kattı; İETT şoförüne saldırdı 02 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 09:00 Baraj ve Aşk Mantık İntikam'ın başrol oyuncusu Burak Yörük İstanbul trafiğinde tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6247e67661856218404ee2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar İmamoğlu 'ndan Erdoğan'ın semtinde gövde gösterisi Komedi filmi gibi ama değil... Hırsızlar pişti oldu... AK Partili Belediye Başkanı baltayı fena taşa vurdu! Belediyedeki akrabaları say say bitmedi Şoförden yolculara trip: Şoförden olmayanlar insin aşağıya Şarkıcı Kurtuluş Kuş tecavüz iddiaları için sessizliğini bozdu Gülşen sahnede Twerk yaptı konser alanı yıkıldı ''Ramazan ayını karşılıyoruz'' deyip paylaştı, tepkiler çığ oldu Erkek arkadaşı ile görüşen kadını dövüp, kameraya aldırdı