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  4. Ünlü oyuncu trafiği birbirine kattı; İETT şoförüne saldırdı

Ünlü oyuncu trafiği birbirine kattı; İETT şoförüne saldırdı

Baraj ve Aşk Mantık İntikam'ın başrol oyuncusu Burak Yörük İstanbul trafiğinde tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.

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