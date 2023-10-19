Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu Esra Akkaya ile oğlu Can Alex'in bulunduğu otomobil, Bodrum'da başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

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