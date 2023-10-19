Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi 19 Ekim 2023 Perşembe Saat: 23:00 Ünlü oyuncu Esra Akkaya ile oğlu Can Alex'in bulunduğu otomobil, Bodrum'da başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65318ad357df11121f2020e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Netanyahu'dan kara harekatı sinyali Paraşütçü komandolardan nefes kesen görüntüler Drone'lu denetimde ceza kesilen sürücü: ''Hakkımı helal etmiyorum'' Bir ilimize kış geldi! Her yer beyaza büründü İstanbul trafiğinde baltalı maganda saldırısı kamerada 2 gündür kayıptı... 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu Türkiye için yeniden vaka patlaması alarmı: Uzman isim tarihi verdi! İsrail güçleri 7 çocuğu daha katletti Arkadaşların kavgası cinayetle bitti