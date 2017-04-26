SON DAKİKA
KAMU İŞÇİSİ İÇİN İSTENEN ZAM ORANI BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Nisan 2017 10:20

Ünlü oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı

Dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan’ın, Muğla Marmaris’teki evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddia edildi. Jandarmanın baskın düzenlediği evde, esrar, uyuşturucu yetiştirme, kurutma ve saklama düzeneği ele geçirildi, Erdoğan gözaltına alındı.

Video Galeri
Ayşe teyzenin elini ayağını zehirlediler
Ayşe teyzenin elini ayağını zehirlediler
Video Galeri
Prof. Dr. Kemal Yelekçi'den Aşkın Kimyası semineri
Prof. Dr. Kemal Yelekçi'den Aşkın Kimyası semineri
Video Galeri
Otobüs şoförüne tekme tokat dayak kamerada
Otobüs şoförüne tekme tokat dayak kamerada
Video Galeri
Sarıyerde değnekçiler vatandaşa saldırdı
Sarıyerde değnekçiler vatandaşa saldırdı
Video Galeri
Kuleli Askeri Lisesi havadan görüntüledi
Kuleli Askeri Lisesi havadan görüntüledi
Video Galeri
İSKİ Kazısından 1500 yıllık kilise çıktı
İSKİ Kazısından 1500 yıllık kilise çıktı