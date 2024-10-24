Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık: Cenazesi boş kaldı Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık: Cenazesi boş kaldı 24 Ekim 2024 Perşembe Saat: 13:46 Güncelleme: 24 Ekim 2024 Perşembe 13:46 Kalp krizi sonucu 56 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncu Tekin Temel'in son yolculuğuna sanat camiasından az isim katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671a2569822fc5e57a0c6177" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı Erdoğan: ''Alçakça saldırı terörle mücadele kararlılığımızı perçinledi'' Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha Ankara'da yeni bir ittifak mı doğuyor ? Özdağ'dan İnce'nin çağrısına yanıt geldi Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi İstanbul'da metrobüste yangın çıktı Köprüde intihar girişimi: Polis intihar girişimini böyle engelledi Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı