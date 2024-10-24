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  4. Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık: Cenazesi boş kaldı

Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık: Cenazesi boş kaldı

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Kalp krizi sonucu 56 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncu Tekin Temel'in son yolculuğuna sanat camiasından az isim katıldı.

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