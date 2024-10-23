Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü profesör ''aman aman'' diyerek 112 yıl sonra aynı noktay işaret etti Ünlü profesör ''aman aman'' diyerek 112 yıl sonra aynı noktay işaret etti 23 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 07:55 Güncelleme: 23 Ekim 2024 Çarşamba 07:55 Türkiye'de "deprem riski" denince akla gelen ilk nokta olan Marmara Denizi için bir deprem uzmanı daha 112 yıl önce meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremi işaret ederek "aman aman" diyerek uyardu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671881ce142edcec4709f353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milli voleybolcu İlke Naz Hoş babasının saldırısına uğradı: ''Ölmek istemiyorum'' Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi Karadeniz'de büyük korku: Yerdeki çatlaklar sonrası, evler tahliye edildi Skandal üstüne skandal: ''29 Ekim’de sayın Öcalan’ın sesini duyabiliriz'' Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti Özdağ: ''Gün, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için mücadele günüdür'' İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği