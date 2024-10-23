  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ünlü profesör ''aman aman'' diyerek 112 yıl sonra aynı noktay işaret etti

Ünlü profesör ''aman aman'' diyerek 112 yıl sonra aynı noktay işaret etti

Güncelleme:

Türkiye'de "deprem riski" denince akla gelen ilk nokta olan Marmara Denizi için bir deprem uzmanı daha 112 yıl önce meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremi işaret ederek "aman aman" diyerek uyardu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Milli voleybolcu İlke Naz Hoş babasının saldırısına uğradı: ''Ölmek istemiyorum''
Milli voleybolcu İlke Naz Hoş babasının saldırısına uğradı: ''Ölmek istemiyorum''
Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi
Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi
Karadeniz'de büyük korku: Yerdeki çatlaklar sonrası, evler tahliye edildi
Karadeniz'de büyük korku: Yerdeki çatlaklar sonrası, evler tahliye edildi
Skandal üstüne skandal: ''29 Ekim’de sayın Öcalan’ın sesini duyabiliriz''
Skandal üstüne skandal: ''29 Ekim’de sayın Öcalan’ın sesini duyabiliriz''
Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü
Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü
Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada
Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada
Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti
Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti
Özdağ: ''Gün, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için mücadele günüdür''
Özdağ: ''Gün, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için mücadele günüdür''
İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği
İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği