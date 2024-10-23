Ünlü profesör ''aman aman'' diyerek 112 yıl sonra aynı noktay işaret etti

Türkiye'de "deprem riski" denince akla gelen ilk nokta olan Marmara Denizi için bir deprem uzmanı daha 112 yıl önce meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremi işaret ederek "aman aman" diyerek uyardu.

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