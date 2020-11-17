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BAKAN SELÇUK KORONAVİRÜSE YAKALANDI
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  3. 17 Kasım 2020 16:40

Ünlü profesör koronavirüse karşı tarif verdi, duyan aktara koştu

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun koronavirüse karşı adaçayı ve ebegümecinin kaynatılarak gargara yapılmasını önermesinin ardından vatandaşlar aktarlara koştu.

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