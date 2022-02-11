Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen hayatını kaybetti Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen hayatını kaybetti 11 Şubat 2022 Cuma Saat: 15:20 Türkiye'de "cinsel sorun" deyince akla gelen ilk isim olan ünlü psikiyatrist Haydar Dümen Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620654847c487016e81301d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan günler sonra kameralar karşısında; hedefinde yine muhalefet vardı Bakan Soylu isyan etti: ''Biz senin deneme tahtan mıyız?'' Halk Ekmek'ten sonra fırın ekmeğine de büyük zam! Bakan Soylu talimat vermişti! Polis gündüz vakti tek tek paketledi Zürafa Sokak'ta kentsel dönüşüm başladı İstanbul'da bir binada yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor Bir ünlü isim daha elektrik faturasına isyan etti Binlerce doları otogarda unuttular! Say say bitmedi... Kadın bakıcının şüpheli ölümünde müebbet isteniyordu, serbest kaldılar