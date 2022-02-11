  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen hayatını kaybetti

Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen hayatını kaybetti

Türkiye'de "cinsel sorun" deyince akla gelen ilk isim olan ünlü psikiyatrist Haydar Dümen Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan günler sonra kameralar karşısında; hedefinde yine muhalefet vardı
Bakan Soylu isyan etti: ''Biz senin deneme tahtan mıyız?''
Halk Ekmek'ten sonra fırın ekmeğine de büyük zam!
Bakan Soylu talimat vermişti! Polis gündüz vakti tek tek paketledi
Zürafa Sokak'ta kentsel dönüşüm başladı
İstanbul'da bir binada yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor
Bir ünlü isim daha elektrik faturasına isyan etti
Binlerce doları otogarda unuttular! Say say bitmedi...
Kadın bakıcının şüpheli ölümünde müebbet isteniyordu, serbest kaldılar