Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü radyocu Geveze'nin ''işte böyle kadınları beğenirim'' açıklaması olay oldu Ünlü radyocu Geveze'nin ''işte böyle kadınları beğenirim'' açıklaması olay oldu 03 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 11:00 Türkiye'nin radyocuları arasında en çok bilinen isimlerinden biri olan Geveze'nin sosyal medya hesabından yaptığı "İşte böyle kadınları beğenirim" paylaşımı gündem oldu Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638b021bef1e0e0995179653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünya Kupası maçında ortalık karıştı! Rekor ceza geliyor Dev fuhuş operasyonu; çok sayıda gözaltı, sınır dışı ve tutuklama kararı var Kur korumalı mevduat hesabının maliyetini açıklamayan Şahap Kavcıoğlu protesto edildi Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması Rusya'dan yeni füze denemesi Türkiye'de bugün bir kişi ''horladığı'' için öldürüldü Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz faturası yorumu olay oldu Galata Köprüsü'nde otobüs kazası: Yaralılar var DEAŞ liderinin öldürülme anı kamerada