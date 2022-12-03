Ünlü radyocu Geveze'nin ''işte böyle kadınları beğenirim'' açıklaması olay oldu

Türkiye'nin radyocuları arasında en çok bilinen isimlerinden biri olan Geveze'nin sosyal medya hesabından yaptığı "İşte böyle kadınları beğenirim" paylaşımı gündem oldu

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638b021bef1e0e0995179653" allowfullscreen></iframe>