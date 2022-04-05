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  4. Ünlü rapçi Goonew'un cesedini sahnede sabitleyip eğlendiler!

Ünlü rapçi Goonew'un cesedini sahnede sabitleyip eğlendiler!

Geçtiğimiz ay öldürülen rapçi Goonew'un cesedi, korkunç bir gösteriyle halka açık bir gece kulübünün sahnesine sabitlendi.

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