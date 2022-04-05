Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü rapçi Goonew'un cesedini sahnede sabitleyip eğlendiler! Ünlü rapçi Goonew'un cesedini sahnede sabitleyip eğlendiler! 05 Nisan 2022 Salı Saat: 17:15 Geçtiğimiz ay öldürülen rapçi Goonew'un cesedi, korkunç bir gösteriyle halka açık bir gece kulübünün sahnesine sabitlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624c4f04055ea625e307da73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muharrem İnce basın politikalarını ahırda açıkladı Midyeci Ahmet'in eski eşinden olay video! ''Gerçek yüzünü görün'' deyip açıkladı İşin uzmanı anlattı: Köpeğin yanından geçerken bunu sakın yapmayın Sağlık ocağında tepki çeken görüntüler Ukrayna'da bir ilk! Onlarca asker Ruslara teslim oldu Ukrayna'nın Mariupol eyaletindeki yıkım havadan görüntülendi Bir bölgemiz kabusu yaşıyor! Çok sayıda şehirde ''kara'' korku sardı Nihat Hatipoğlu gülmekten soruyu yanıtlayamadı Haldun Dormen 94. yaşına 18 yaşındaymış gibi girdi