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  3. 13 Mayıs 2017 13:15

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlanıyor

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze namazı öncesi cami avlusu dolup taşarken, ünlü sanatçının eşi Filiz Akgün'ün üzgün olduğu görüldü.

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