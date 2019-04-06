Ünlü sanatçılardan ’Polis Haftası’nda kutlama mesajları yağdı
06 Nisan 2019 15:35
Ünlü sanatçılardan ’Polis Haftası’nda kutlama mesajları yağdı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174’üncü yıldönümü ve “Polis Haftası” tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kamu düzenini, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için mücadele eden polislere ünlülerden kutlama mesajları yağdı. Sanat camiasının önde gelen isimlerinden Coşkun Sabah’tan Hülya Koçyiğit’e, Metin Şentürk’ten Yavuz Bingöl’e, Cengiz Kurtoğlu’ndan Ajda Pekkan’a...