Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı 23 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 15:55 Güncelleme: 23 Aralık 2023 Cumartesi 15:55 Şarkıcı Atilla Taş, İstanbul Beşiktaş'ta bir barda karıştığı kavga sonrası polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6586d8cc7222e265650a00a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu Başıboş sokak köpekleri çocuğa kabusu yaşattı Ünlü kayak merkezine tatilci akını 13 ilde 5 kabus çetesi çökertildi: Kurdukları tuzak ''pes'' dedirtti Otoyolda sis faciası: Ölü ve yaralılar var Fırtına yolcu uçağını kağıt gibi savurdu Noel pazarında kabus: 1 kişi öldü Ameliyatta hastaya doktor yumruğu kamerada CHP Sultangazi Gençlik Kolları yardımcısına silahlı saldırı