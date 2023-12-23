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Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

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Şarkıcı Atilla Taş, İstanbul Beşiktaş'ta bir barda karıştığı kavga sonrası polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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