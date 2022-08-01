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  4. Ünlü şarkıcı Aydilge'nin zor anları: Sahnede bir anda yere düştü

Ünlü şarkıcı Aydilge'nin zor anları: Sahnede bir anda yere düştü

Şarkıcı Aydilge konseri sırasaında bir anda baygınlık geçirdi. Eşi Aydilge'yi kucaklayarak sahneden indirdi.

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