Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü şarkıcı Aydilge'nin zor anları: Sahnede bir anda yere düştü Ünlü şarkıcı Aydilge'nin zor anları: Sahnede bir anda yere düştü 01 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 21:35 Şarkıcı Aydilge konseri sırasaında bir anda baygınlık geçirdi. Eşi Aydilge'yi kucaklayarak sahneden indirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e81cf7be702849ba21e753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurtlar Vadisi aşkı ile ringe çıktı, rakibini nakavt etti CHP'li Engin Altay: CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı Ünlü yemek zincirinde şoke eden olay: Açılmamış yemek paketinden bakın ne çıktı! Çakma mehdiden otomatik silahlarla skandal paylaşım Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Dayak, tehdit, taciz! Artvin'de paraşütçü piknikçilerin üzerine indi Afganların Tevhid bayraklı konvoy olay oldu! Ekrem İmamoğlu: ''Yazık bu ülkenin kaynağına, zamanına, emeğine...'' Bomba aşk iddiası! Çağla Şıkel ile Tolga Akış birlikte mi? Açıklama geldi