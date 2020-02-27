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  3. 27 Şubat 2020 19:35

Ünlü şarkıcı dans ederken ayağını kırdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, çıplak ayakla dans ederken ayağını kırdı. O anları kayıt altına alan ve daha sonra sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Spears'ın kırılan ayağının sesi de duyuldu.

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