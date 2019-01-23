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AYŞEN GRUDA HAYATINI KAYBETTİ
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  3. 23 Ocak 2019 13:06

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Rusya'da sahne alan Tatar şarkıcı Fania Khalilova, sahnede kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

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