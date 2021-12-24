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  4. Ünlü şarkıcıya büyük şok: Klip çekiminde yılan soktu

Ünlü şarkıcıya büyük şok: Klip çekiminde yılan soktu

Şarkıcı Maeta müzik videosunun çekimi sırasında vücudunun üzerine koyulan yılanlardan biri tarafından çenesinden ısırıldı.

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