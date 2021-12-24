Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü şarkıcıya büyük şok: Klip çekiminde yılan soktu Ünlü şarkıcıya büyük şok: Klip çekiminde yılan soktu 24 Aralık 2021 Cuma Saat: 18:55 Şarkıcı Maeta müzik videosunun çekimi sırasında vücudunun üzerine koyulan yılanlardan biri tarafından çenesinden ısırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c5ed789de55b0ad5522493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Edirne'ye gelen Bulgar turistlere leva şoku Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davasında karar verildi İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam Fahiş zamlar inmeyince kur indirimi denetimleri başladı Merve Boluğur ''akşama hazırlık'' deyip jartiyeriyle şov yaptı Akşener yoksullukla mücadele için 2 projesini açıkladı Bakan Akar’dan Yunanistan’a ''silahlanma'' tepkisi AK Parti önüne zaman ayarlı bomba Herkesin gözü tezgahlarda: Balık fiyatları da düşecek mi ?