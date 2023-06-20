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  4. Ünlü şarkıcıya büyük şok! Konserini terk etti

Ünlü şarkıcıya büyük şok! Konserini terk etti

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Arnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta 'Bebe' Rexha’nın suratına New York’ta konser verdiği sırada telefon fırlatıldı.

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