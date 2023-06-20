Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü şarkıcıya büyük şok! Konserini terk etti Ünlü şarkıcıya büyük şok! Konserini terk etti 20 Haziran 2023 Salı Saat: 09:50 Güncelleme: 20 Haziran 2023 Salı 09:50 Arnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta 'Bebe' Rexha’nın suratına New York’ta konser verdiği sırada telefon fırlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64914c2e0380e531ed5f3a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İcra kumpasçısı yeniden iş başında! Uzmanı anlattı: Kurban eti nasıl pişirilmeli? Şerefsizler! Depremzedeye de acımadılar 100 kiloluk orkinosu zıpkınla avladı! O anlar kamerada Hande Erçel'in cesur ''yaz geldi'' pozları olay oldu Putin talimat verdi; tek tek yakalayıp sınır dışı ettiler İneğe içki içirdiler denmişti... İşin aslı ortaya çıktı! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Yerli İHA ve SİHA'lar Fransa'da gövde gösterisi yaptı