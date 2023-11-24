Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü şarkıcıya sahnede korkunç bir şekilde can verdi Ünlü şarkıcıya sahnede korkunç bir şekilde can verdi 24 Kasım 2023 Cuma Saat: 14:30 Güncelleme: 24 Kasım 2023 Cuma 14:30 Rusya'nın ünlü oyuncusu Polina Menshikh, askerlere şarkı söylediği sırada düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65608958a844b083110a8653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yapay zeka ChatGPT'ten müthiş yenilik Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından tepsi çıktı Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere saldırı Emniyet'te sapık komiser depremi! İstanbul'da balya balya para operasyonu! İndirimi duyan koştu! İstanbul'da akıl almaz manzara Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı açıklandı Motosiklet hırsızları ''pes'' dedirtti Eğlence mekanına alınmayınca dehşet saçtılar! Cinayet anı kamerada