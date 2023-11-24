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Ünlü şarkıcıya sahnede korkunç bir şekilde can verdi

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Rusya'nın ünlü oyuncusu Polina Menshikh, askerlere şarkı söylediği sırada düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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