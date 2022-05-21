Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun restoranında dehşet: 1 ölü, 1 yaralı Ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun restoranında dehşet: 1 ölü, 1 yaralı 21 Mayıs 2022 Cumartesi Saat: 11:00 İstanbul Beşiktaş'ta ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun 3 ay önce devraldığı lüks restoranın istinat duvarı çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62889c1bd7dcd9424f542a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şaka gibi olay! Minibüste top mermisi alarmı! Mahmut Tuncer kuralını bozmadı, canlı yayında parasını aldı Düğün magandaları polise saldırdı: 3 yaralı, 10 gözaltı var Hande Sarıoğlu elinde lolipopla Gülşen'e meydan okudu İstanbul'da 7,5'lik deprem tatbikatı... Dikkat çeken görüntüler İstanbul'da esrarengiz cinayet İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı için Akşener'den dikkat çeken açıklama AK Partili vatandaştan, Binali Yıldırım'a soğuk duş Selçuk Tepeli canlı yayında çileden çıktı: Kalem fırlatıp bardak kırdı