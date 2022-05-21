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  4. Ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun restoranında dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun restoranında dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun 3 ay önce devraldığı lüks restoranın istinat duvarı çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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