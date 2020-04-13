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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN 98 CAN KAYBI DAHA!
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  3. 13 Nisan 2020 22:10

Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi taburcu oldu

Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, koronavirüs tedavilerinin ardından alkışlarla hastaneden taburcu oldu.

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Türkiye'nin Maldivler'i Salda Gölü'nde inşaat başladı
Türkiye'nin Maldivler'i Salda Gölü'nde inşaat başladı
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Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkmak yasak!
Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkmak yasak!
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Kılıçdaroğlu'ndan Sabah yazarlarına: Sarayın beslemeleri beni iyi duyun...
Kılıçdaroğlu'ndan Sabah yazarlarına: Sarayın beslemeleri beni iyi duyun...
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Bağdat Caddesi tıklım tıklım!
Bağdat Caddesi tıklım tıklım!
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Bakan Soylu'nun istifasıyla ilgili açıklama
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Bakan Soylu'nun istifasıyla ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Biz Bize Yeteriz'' klibi
Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Biz Bize Yeteriz'' klibi
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