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  3. 16 Mayıs 2019 23:25

Ünlü sunucudan Şule Çet tepkisi !

Show TV Ana Haber bülteni sunucusu Ece Üner, Şule Çet davasında sanık Çağatay Aksu’nun ‘Kızınıza sahip çıksaydınız’ sözlerine canlı yayında tepki gösterdi.

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