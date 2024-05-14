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  4. Ünlü tatil cennetinde fuhuş şebekesi çökertildi: 17 kadın kurtarıldı

Ünlü tatil cennetinde fuhuş şebekesi çökertildi: 17 kadın kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle çağrılan kadınları fuhşa sürükleyen 5 şüpheli tutuklandı.

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