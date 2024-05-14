Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü tatil cennetinde fuhuş şebekesi çökertildi: 17 kadın kurtarıldı Ünlü tatil cennetinde fuhuş şebekesi çökertildi: 17 kadın kurtarıldı 14 Mayıs 2024 Salı Saat: 16:06 Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle çağrılan kadınları fuhşa sürükleyen 5 şüpheli tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664361b88b4d983418075743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Maden ocağında göçük: Ölü ve yaralılar var İstanbul suyunu pisleten belediyeye suçüstü Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'yi endişelendiren yer altı sesleri için ilk açıklama Yoğun bakımda skandal görüntüler: Hasta yakınları servisi bastı Binlerce ithal angus Türkiye'ye ulaştı Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı Bahçeli'den Emniyet'teki görevden almalarla ilgili sert sözler: ''Sabrımızı taşırmasınlar'' EYT'den emekli oldu; 9 ay sonra iptal edildi