Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü Türk rapçiye kadın seyircisinden taciz: ''Hakkımı helal etmiyorum'' Ünlü Türk rapçiye kadın seyircisinden taciz: ''Hakkımı helal etmiyorum'' 26 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 14:25 Güncelleme: 26 Aralık 2022 Pazartesi 14:25 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a984a48cd5ca5867501173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandal manzara! Büyük Menderes Nehri simsiyah oldu Kızılay’ın çehresi değişiyor: Atatürk Bulvarı’nda cephe iyileştirme ve kentsel tasarım projesi başlıyor Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı evlendi, Yazıcı'nın gelinliği olay oldu İlmek ilmek işliyorlar! 20 tonluk altın takı üretimi kamerada Bu fotoğraflar bugün çekildi! Son gün yaklaşınca kuyruğun sonu gözükmedi ABD ve Kanada kar esareti altında: 50 ölü Messi paylaştı: Eşi Antonella'nın seksi dansı olay oldu İstanbul'da küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar; o anlar kamerada! Suriye'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntüler