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Ünlü türkücü hakkında canlı yayında şok iddia

Şarkıcı Berdan Mardini’nin çocuğunun annesi Yeliz Erçin, katıldığı bir programda Berdan Mardini’nin yasaklı madde kullandığını iddia etti.

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