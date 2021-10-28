Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü türkücü hakkında canlı yayında şok iddia Ünlü türkücü hakkında canlı yayında şok iddia 28 Ekim 2021 Perşembe Saat: 14:40 Şarkıcı Berdan Mardini’nin çocuğunun annesi Yeliz Erçin, katıldığı bir programda Berdan Mardini’nin yasaklı madde kullandığını iddia etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617a8c411ae3c266bd48b8a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dehşete düşüren intihar anı kamerada O Türkiye'nin gökyüzündeki efsanesi: SOLOTÜRK! Emin Çapa'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı için bir ipucu daha Sevgilisini katledip emniyetin bahçesine bıraktı HDP'li Gergerlioğlu ile Meclis Başkanı Şentop birbirine girdi 10 büyükelçi nasıl geri adım attı? Çavuşoğlu ilk kez açıkladı Vahşete suçüstü! Köpekleri diri diri çukura gömdüler İstanbul'da yolcu seçen taksiciden ''pes'' dediretn sözler Enver Aysever Halk TV’den nasıl kovulduğunu anlattı