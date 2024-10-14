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  4. Ünlü türkücü tanınmaz halde: Ankaralı Turgut'tan çocuklarına ağır suçlama

Ünlü türkücü tanınmaz halde: Ankaralı Turgut'tan çocuklarına ağır suçlama

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Ünlü türkücü Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzdü. Kanser tedavisi gören ve 1.5 ayda 13 kilo veren ünlü isim, çocuklarını dolandırıcılıkla suçladı.

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