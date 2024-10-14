Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü türkücü tanınmaz halde: Ankaralı Turgut'tan çocuklarına ağır suçlama Ünlü türkücü tanınmaz halde: Ankaralı Turgut'tan çocuklarına ağır suçlama 14 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 20:40 Güncelleme: 14 Ekim 2024 Pazartesi 20:40 Ünlü türkücü Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzdü. Kanser tedavisi gören ve 1.5 ayda 13 kilo veren ünlü isim, çocuklarını dolandırıcılıkla suçladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670d579ecd670382a401fad7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ilk 4 madde tartışmalarına son nokta Polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı Karadeniz'in gizli hazinesi Kurul Kalesi'nden tarih fışkırıyor Hastanede çocuğa istismar iddiasına linç girişimi: Yakalandı, serbest bırakıldı İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir: TFF'den açıklama geldi Sokak düğünü, meydan savaşına dönüştü Türkiye'nin en büyük krater gölüne sonbaharda turist akını Türkiye'nin 8 asırlık şahesierindeki gizemli ses tekrar duyuldu Suç makinesi kapkaççı yakalandı: 2 cinayetten araması da varmış