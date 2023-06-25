  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ünlü türkücüye büyük şok! Konserini iptal etmek zorunda kaldı

Ünlü türkücüye büyük şok! Konserini iptal etmek zorunda kaldı

Şanlıurfa'da konser için sahneye çıkan türkücü Yavuz Bingöl, alanda sadece 8 seyircinin bulunması nedeniyle konserini iptal etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Canlı yayında bebek katili Öcalan için skandal sözler
En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza!
Yola düşen heyelan kamerada! Her şey saniyeler içinde oldu
İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar
LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: Onlarca gözaltı var
İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı
İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var
Pendik’te yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı
59'luk Hülya Avşar'dan bikini şov!