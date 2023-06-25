Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü türkücüye büyük şok! Konserini iptal etmek zorunda kaldı Ünlü türkücüye büyük şok! Konserini iptal etmek zorunda kaldı 25 Haziran 2023 Pazar Saat: 22:35 Şanlıurfa'da konser için sahneye çıkan türkücü Yavuz Bingöl, alanda sadece 8 seyircinin bulunması nedeniyle konserini iptal etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649896f81d5b1e2dbd163483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında bebek katili Öcalan için skandal sözler En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza! Yola düşen heyelan kamerada! Her şey saniyeler içinde oldu İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: Onlarca gözaltı var İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var Pendik’te yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı 59'luk Hülya Avşar'dan bikini şov!