Ünlü türkücüye büyük şok! Konserini iptal etmek zorunda kaldı

Şanlıurfa'da konser için sahneye çıkan türkücü Yavuz Bingöl, alanda sadece 8 seyircinin bulunması nedeniyle konserini iptal etti.

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