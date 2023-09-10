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Ünlü vücut geliştirmeci ölü olarak bulundu

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Ünlü antrenör ve vücut geliştirme sporcusu A.H., Kavacık'ta kaldığı otel odasında ölü bulundu.

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