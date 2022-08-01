Ünlü yemek zincirinde şoke eden olay: Açılmamış yemek paketinden bakın ne çıktı!

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. Videoda ünlü bir yemek firması için üretilen açılmamış paketteki ekmek kadayıfının içinden böcek görüldü.

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