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  3. 21 Aralık 2020 19:05

Ünlü Youtuber'dan ''İki kişiyle seks yaptım'' diyen takipçisine olay yanıt

Ünlü Youtuber Duru Önver, 'aynı anda iki kişiyle seks yaptım ve hamileyim, çocuk hangisinden bilmiyorum’ diyen takipçisine, 'umarım yakışıklı olandandır' yanıtını verdi.

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