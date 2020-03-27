  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Mart 2020 11:15

Ünlülerden #evdekal kampanyasına destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği #evdekal kampanyasına destek olarak Türkiye'nin ünlü isimlerini buluşturduğu bir video hazırladı. Videoda Sıla Gencoğlu ve Haluk Bilginer gibi isimler vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde çağrı yaptı.

Video Galeri
Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi ?
Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi ?
Video Galeri
Kim Kardashian lahmacunu Ermeni pizzası ilan etti
Kim Kardashian lahmacunu Ermeni pizzası ilan etti
Video Galeri
Liselilerin taşlı sopalı laf atma kavgası kamerada
Liselilerin taşlı sopalı laf atma kavgası kamerada
Video Galeri
Prof. Dr. Ateş Kara korona virüsün düşmanını açıkladı
Prof. Dr. Ateş Kara korona virüsün düşmanını açıkladı
Video Galeri
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara dayak kamerada
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara dayak kamerada
Video Galeri
Hamama kumar baskını! Çok sayıda gözaltı var
Hamama kumar baskını! Çok sayıda gözaltı var
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM