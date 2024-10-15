Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlülerin ''Bostan Baba''sı uyuşturucu üreticisi çıktı Ünlülerin ''Bostan Baba''sı uyuşturucu üreticisi çıktı 15 Ekim 2024 Salı Saat: 14:51 Güncelleme: 15 Ekim 2024 Salı 14:51 İstanbul Sarıyer'de yetiştirdiği organik sebzeler nedeniyle ''Bostan Baba'' olarak tanınan ve pek çok ünlü ismin ziyaret ettiği A.T.A.'nın uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670e57348ee4e282150d5053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 750 TL'lik kredi kartı vergisinde geri adım Erdoğan yine uyardı: ''İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor'' Yılmaz bebek metrobüste doğdu Van'da günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu Sivas'ta 4.0 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı İstanbul'da kan donduran olay: 40 günlük bebeği 7. kattan aşağı attı Polise saldıran cezaevi firarisini vatandaş yakaladı İstanbul'da hastane karıştı: Bahçede silah sesleri