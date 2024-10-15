Ünlülerin ''Bostan Baba''sı uyuşturucu üreticisi çıktı

İstanbul Sarıyer'de yetiştirdiği organik sebzeler nedeniyle ''Bostan Baba'' olarak tanınan ve pek çok ünlü ismin ziyaret ettiği A.T.A.'nın uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı.

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