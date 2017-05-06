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  3. 06 Mayıs 2017 18:45

Unutulan Osmanlı gelenekleri Kâğıthane’de yaşatıldı

KÂĞITHANE Belediyesi Sadabat Yaz Etkinlikleri'nde hem Osmanlı gelenekleri yaşatıldı, hem de baharın habercisi Hıdırellez büyük bir coşkuyla kutlandı.

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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
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Hostesler havada, 'lorke lorke' türküsü ile halay çekti
Hostesler havada, 'lorke lorke' türküsü ile halay çekti
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İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
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İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
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Ebru Gündeşin Çingenem şarkısının yazarı Kartal Cezaevi yöneticisi
Ebru Gündeşin Çingenem şarkısının yazarı Kartal Cezaevi yöneticisi
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Yağmurda kontrolden çıkan panelvan direğe böyle çarptı
Yağmurda kontrolden çıkan panelvan direğe böyle çarptı