Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti
21 Haziran 2019 15:50
Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti
Ürdün halkı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin’de İsrail yanlısı barışın sağlanmasını öngören “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti. Ürdün’ün başkenti Amman’da binlerce kişi, Filistin davasını tasfiye etme planı olarak görülen “Yüzyılın Anlaşmasını” protesto etti. Göstericiler, ABD’nin Filistinlilerin haklarını yok etmeye çalıştığını vurgulayarak, ABD’nin barış planına büyük tepki...