Anasayfa Video Galeriler Gündem Ürdün-İran Kadın Milli Takım maçında erkek kaleci şoku! Ürdün-İran Kadın Milli Takım maçında erkek kaleci şoku! 15 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 09:40 İran Kadın Milli Takımı ile Ürdün Kadın Milli Takımı karşı karşıya geldi. İran'ın kalecisinin erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619200f477b73c588c6dad93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ''Kemal amca'' diye seslendi Kaddafi'nin oğlundan adaylık başvurusu İstanbul'da 3 katlı binada korkutan patlama Ölüm teğet geçti! Kaldırımda otururken hayatının şokunu yaşadı Komandolar teröristlerin inine böyle girdi! Nefes kesen görüntüler Bahar Candan'ın ekonomi yorumladığı programda ilgin diyalog: Beynimiz yandı Marmara Bölgesi'nin gizli cenneti böyle görüntülendi İstanbul'da ''çocuk çetesi'' dehşet saçtı: Hırsızlık, gasp, dayak, adam kaçırma! İstanbul'da koronavirüs salgını bitti de bizim mi haberimiz yok!