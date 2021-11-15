  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ürdün-İran Kadın Milli Takım maçında erkek kaleci şoku!

Ürdün-İran Kadın Milli Takım maçında erkek kaleci şoku!

İran Kadın Milli Takımı ile Ürdün Kadın Milli Takımı karşı karşıya geldi. İran'ın kalecisinin erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ''Kemal amca'' diye seslendi
Kaddafi'nin oğlundan adaylık başvurusu
İstanbul'da 3 katlı binada korkutan patlama
Ölüm teğet geçti! Kaldırımda otururken hayatının şokunu yaşadı
Komandolar teröristlerin inine böyle girdi! Nefes kesen görüntüler
Bahar Candan'ın ekonomi yorumladığı programda ilgin diyalog: Beynimiz yandı
Marmara Bölgesi'nin gizli cenneti böyle görüntülendi
İstanbul'da ''çocuk çetesi'' dehşet saçtı: Hırsızlık, gasp, dayak, adam kaçırma!
İstanbul'da koronavirüs salgını bitti de bizim mi haberimiz yok!