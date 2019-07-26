Ürdün, Kızıldeniz’de ilk askeri sualtı müzesini inşa ediyor
26 Temmuz 2019 12:05
Ürdün, Kızıldeniz’de ilk askeri sualtı müzesini inşa ediyor
Ürdün, bölgede turizmi geliştirmek için Kızıldeniz’de Akabe Limanı açıklarında ilk askeri sualtı müzesini inşa ediyor. Ürdün, Kızıldeniz’de Akabe limanı açıklarında ilk askeri sualtı müzesini inşa ediyor. Turizmi geliştirmek adına dün gerçekleştirilen törenle tanklar, helikopterler, zırhlı asker taşıyıcıları olmak üzere birçok askeri araç sualtına indirildi. Ürdün silahlı kuvvetleri, 19...